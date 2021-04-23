Генпрокурор России доложил о растущем числе терактов в стране

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил об увеличении числа терактов в стране, но большинство из них были предотвращены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад главы надзорного ведомства Совету Федерации.

Краснов доложил сенаторам о вызывающем у него тревогу продолжающемся увеличении количества террористических актов. По его данным, в 2020 году было зарегистрировано 50 таких преступлений — это на 16 процентов больше по сравнению с 2019 годом. 80 процентов терактов было предотвращено на стадии подготовки благодаря работе правоохранительных органов, говорится в докладе.

Краснов сообщил, что диверсии готовились исламистскими радикалами, поддерживающими взгляды международных террористических организаций, в местах массового скопления людей и на объектах органов госвласти. В 50 процентах случаев это люди в возрасте от 18 до 29 лет, преимущественно проживающие на Северном Кавказе.

Эти данные свидетельствуют о том, что работа по противодействию идеологии терроризма в молодежной среде не ведется в должной мере, отметил генпрокурор.

20 апреля Национальный антитеррористический комитет сообщил о 44 предотвращенных в 2020 году терактах. Были задержаны 800 преступников, 50 боевиков уничтожены. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 71 законспирированной террористической ячейки.