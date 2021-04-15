Глава ФСБ России обвинил спецслужбы других стран в поддержке террористов

Глава ФСБ России Александр Бортников обвинил спецслужбы иностранных государств в поддержке террористов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, отдельные геополитические игроки используют подразделения международных террористических организаций в своих интересах, при этом они осуждают сам терроризм. Выступая на Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ, директор ФСБ заявил, что спецслужбы некоторых стран содействуют в создании новых террористических группировок. Речь идет о кадровой, финансовой, материально-технической, информационной и иной поддержке с их стороны.

Бортников отметил факты вмешательства во внутренние дела государств под видом борьбы с терроризмом. А скомпрометированные террористической деятельностью группировки иностранные спецслужбы пытаются представить оппозиционными организациями, указал глава ФСБ.

Ранее 15 апреля Бортников заявил о предотвращении 78 терактов в стране за последние два года. Всего сотрудникам российских спецслужб удалось предотвратить 129 террористических преступлений.

Директор ФСБ также отметил, что в стране возросла угроза двойных терактов. «После первого подрыва террористы дожидаются прибытия сотрудников правопорядка и совершают новую атаку», — пояснил он.