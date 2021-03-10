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Директор ФСБ заявил о ликвидации главарей всех банд на Северном Кавказе

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Главари всех банд на Северном Кавказе ликвидированы, заявил в интервью «Российской газете» директор ФСБ России Александр Бортников.

«Скоординированная НАК (Национальным антитеррористическим комитетом — прим. «Ленты.ру») деятельность органов безопасности и сил правопорядка позволила стабилизировать ситуацию на Северном Кавказе. К сегодняшнему дню ликвидированы основные очаги террористической активности и все бандглавари», — сказал он, напомнив об уничтожении в январе «остатков банды» чеченского террориста Аслана Бютукаева.

Бортников отметил, что действующая система позволяет заблаговременно выявлять и пресекать планы террористов. «Ведется розыск и обеспечивается неотвратимость наказания всех без исключения боевиков, в том числе возвращающихся в Россию из "горячих точек", вербовщиков, а также лиц, создающих каналы переброски бандитов и финансирование тердеятельности», — пояснил глава спецслужбы.

Он также сообщил, что за последние десять лет в России предотвратили 200 терактов.

20 января на окраине села Катар-Юрт в Чечне прошла спецоперация, в ходе которой были ликвидированы шесть боевиков, находившихся в федеральном розыске, в том числе Бютукаев. После этого глава республики Рамзан Кадыров заявил, что регион можно считать свободной от террористов.

Аслан Бютукаев вместе с Доку Умаровым взял на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года, когда погибли 37 человек. Следственный комитет заочно обвинил его в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества. Имелась непроверенная информация, что Бютукаев мог погибнуть в марте 2011 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

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