ФСБ задержала в Ингушетии пособников террористов из банды Доку Умарова

Сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии пособников террористов самопровозглашенного амира «Имарата Кавказ» (запрещен в России) Доку Умарова. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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По ее словам, Курейшу Джандигову, Исламу Жандигову и Адаму Хашиеву предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: 208 («Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»).

По данным следствия, в 2020 году фигуранты дела помогали участникам банды Умарова, находящимся в розыске. В частности, обвиняемые провели разведку и нашли для них тайное жилище, обеспечили безопасную транспортировку к месту назначения, а также периодически снабжали продуктами и оружием.

После задержания один из обвиняемых раскрыл силовикам схрон с огнестрельным оружием, боеприпасами и самодельным взрывным устройством.

В настоящее время решается вопрос об аресте задержанных.

20 января сообщалось, что в ходе проведенной в Чечне спецоперации были нейтрализованы пять боевиков, в том числе последний амир республики Аслан Бютукаев, который лично готовил смертника для теракта в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года. Он вместе с Доку Умаровым взял на себя ответственность за диверсию, в результате которой погибли 37 человек.