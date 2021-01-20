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Кадыров заявил о выполнении «долга всей жизни»

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров после заявления о ликвидации бандитского подполья в республике рассказал, что выполнил «долг всей своей жизни». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Кадыров отметил, что приказ Верховного Главнокомандующего о наведении порядка и уничтожении террористов в Чеченской Республике был выполнен. «Это был самый главный долг всей моей жизни! Дело чести, народа и страны!», — добавил он.

Об уничтожении бандитского подполья в республике Кадыров сообщил ранее 20 января. По его словам, спецоперация была проведена на окраине села Катар-Юрт. В ходе нее были ликвидированы шесть человек, находившихся в федеральном розыске, в том числе последний амир Чечни Аслан Бютукаев.

После этого президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Кадырова с ликвидацией банды Бютукаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Аслан Бютукаев вместе с Доку Умаровым взял на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года, когда погибли 37 человек. Следственный комитет заочно обвинил его в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества. Имелась непроверенная информация, что Бютукаев мог погибнуть в марте 2011 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

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