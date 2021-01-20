Кадыров рассказал о свободной от террористов Чечне

В настоящее время список террористов, действующих на территории Чечни, пуст. О свободной от боевиков республике рассказал глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале в среду, 20 января.

По его словам, после ликвидации шести бандитов в ходе спецоперации, которая прошла в Чечне, в республике больше не осталось террористов.

«Да, есть боевики, которые давно покинули ЧР и находятся далеко за ее пределами — на Ближнем Востоке. Но если они либо кто-то другой захочет нарушить покой наших граждан, то их будет ждать такая же участь!» — заявил Кадыров.

Об уничтожении бандитского подполья в республике Кадыров сообщил ранее 20 января. По его словам, спецоперация была проведена на окраине села Катар-Юрт. В ходе нее были ликвидированы шесть человек, находившихся в федеральном розыске, в том числе последний амир Чечни Аслан Бютукаев.

После этого президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Кадырова с ликвидацией банды Бютукаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Аслан Бютукаев вместе с Доку Умаровым взял на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года, когда погибли 37 человек. Следственный комитет заочно обвинил его в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества. Имелась непроверенная информация, что Бютукаев мог погибнуть в марте 2011 года в ходе спецоперации в Ингушетии.