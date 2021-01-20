Путин поздравил Кадырова с ликвидацией банды «последнего амира Чечни»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с ликвидацией банды Аслана Бютукаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 20 января.

«Речь идет о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают», — сказал Песков.

Он уточнил, что бандита разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой Национального антитеррористического комитета.

Ранее в среду Рамзан Кадыров объявил о разгроме бандподполья в ходе спецоперации, которая была проведена на окраине чеченского села Катар-Юрт. Всего были ликвидированы шесть человек, находившихся в федеральном розыске, сообщил он.

Аслан Бютукаев вместе с Доку Умаровым взял на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года, когда погибли 37 человек. Следственный комитет заочно обвинил его в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества.