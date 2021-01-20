Появилось видео спецоперации по ликвидации последнего амира Чечни Аслана Бютукаева и пяти бандитов. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, задействованные в спецоперации, тела нейтрализованных боевиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров подбегает к раненому силовику, чтобы проверить его состояние. Он передает бойцам поздравления президента России.

Ранее 20 января Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил ликвидацию пяти бандитов в спецоперации в Чечне, среди них главарь банды Аслан Бютукаев. Он причастен к теракту в аэропорту Домодедово, совершенному смертником в 2011 году, а также к другим террористическим преступлениям, отметили в НАК.

Об уничтожении бандитского подполья в республике сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, спецоперация была проведена на окраине села Катар-Юрт. Кадыров рассказал, что спецоперацию спланировали давно и он лично принимал участие в разработке плана.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Кадырова с ликвидацией банды Аслана Бютукаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Аслан Бютукаев вместе с Доку Умаровым взял на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года, когда погибли 37 человек. Следственный комитет заочно обвинил его в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества. Имелась непроверенная информация, что Бютукаев мог погибнуть в марте 2011 года в ходе спецоперации в Ингушетии.