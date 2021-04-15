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Глава ФСБ заявил о стремлении террористов создавать в России спящие ячейки

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Александр Бортников
Александр Бортников
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил о стремлении террористов создавать в России и европейских странах спящие террористические ячейки. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает «Российская газета».

По словам главы ведомства, целью таких банд являются точечные атаки на территории государств и индивидуальный джихад. Как отмечает ТАСС, их участники начали пользоваться новыми видами шифрования для коммуникации между собой.

Кроме того, в настоящее время продолжается работа над борьбой с ложными заявлениями о терактах и взрывах.

Ранее сообщалось, что Бортников обвинил спецслужбы иностранных государств в поддержке террористов.

До этого Бортников заявил о предотвращении 78 терактов в стране за последние два года. Всего сотрудники российских спецслужб предотвратили 129 террористических преступлений.

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