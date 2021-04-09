ФСБ предотвратила теракт со взрывом в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что двое россиян 1992 и 1999 годов рождения планировали нападение с использованием взрывных устройств на образовательное учреждение в Симферополе, а затем сбежать в Сирию через Украину и Турцию.

Подозреваемые являются членами запрещенной в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ). В их телефонах нашли инструкции по изготовлению самодельных бомб, а также переписку с эмирами террористической организации о планируемом нападении. В настоящий момент они задержаны. Возбуждено дело по статье о содействии террористической деятельности, пропаганде терроризма и незаконном изготовлении бомб.

Ранее, 5 апреля, сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кисловодске Ставропольского края. Был задержан сторонник международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и трое его сообщников. Один из задержанных готовил нападение на сотрудников полиции, а трое других россиян организовали канал финансирования боевиков в Сирийской Арабской Республике.