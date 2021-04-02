ФСБ задержала экстремистов в Омске

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Омске членов ячейки запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Уточняется, что 11 экстремистов устраивали собрания, где россияне и иностранцы, а также выходцы из Центрально-Азиатского региона распространяли идеологию религиозной ячейки.

У задержанных изъяли запрещенную литературу.

В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1-2 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности и участие в экстремистском объединении»). Граждан иностранных государств собираются водворить из страны.