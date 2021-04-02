Силовые структуры
 
Последние новости
Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов
Спрос на жилье около Москвы начал ослабевать
На мэра Майкопа завели новое уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов
Убивший жену главный нефролог Петербурга пытался найти ее с помощью экстрасенсов
Пашинян самоизолировался перед встречей с Путиным
Ушедшая в порно звезда ситкома «Парень познает мир» вернется на телевидение
Добыча российской нефти рухнула
На нескольких популярных среди россиян курортах Турции произошло землетрясение
МИД раскрыл сроки реализации «Северного потока-2»
Познер раскаялся за кровавую пощечину дочери
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыты подробности дела о превышении полномочий чиновником Минпромторга

Перейти в «Мою Ленту»
Павел Серватинский
Павел Серватинский
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Раскрыты подробности дела о превышении должностных полномочий директором департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павлом Серватинским. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, сотрудник ведомства подозревается в незаконном выделении 13,5 миллиона рублей компании «Исток» в Кабардино-Балкарии. Чиновник выделил их в качестве субсидии на возмещение якобы произведенных организацией затрат на научно-исследовательскую деятельность в 2018 году. По данным следствия, при оплате Серватинскому предоставили поддельные документы о выполненных работах, о чем он знал.

Ранее главу департамента задержали при оперативной поддержке ФСБ. Следствие собирается ходатайствовать об аресте подозреваемого.

В конце марта в Москве также арестовали двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга за получение крупной взятки. Андрей Бандуров и Сослан Гериев будут находиться под арестом до 26 мая.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Деньги не дошли до исследовательских работ
Задержан высокопоставленный чиновник Минпромторга
В Москве арестовали двух сотрудников Минпромторга за крупную взятку
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 3 марта

«На меня смотрело какое-то жуткое существо»

На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
23:4230 марта

Пожар в доме устроившего стрельбу в Мытищах россиянина потушили

11:5931 марта

Россиянин предложил знакомому стать губернатором за 35 миллионов евро

11:2031 марта

Стрелок из Мытищ сам поджег свой коттедж

Силовые структуры00:0615 января

Курс молодого террориста

В российской колонии много лет работала школа боевиков. Почему тюремщики закрывали на это глаза?
10:5931 марта

В доме стрелка из Мытищ нашли крупный склад оружия

10:3431 марта

Завершилось расследование дела в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова

10:1631 марта

Раскрыто прошлое мытищинского стрелка

Силовые структуры00:0112 января

«Нас ждут непростые времена»

Генерал ФСБ — о том, почему в России стало больше обвинений в терроризме и госизмене
10:0131 марта

Полиция задержала подозреваемых в прослушке российских депутатов и чиновников

09:1131 марта

Угрожавший взрывом из-за просьбы надеть маску россиянин задержан в Шереметьево

08:0531 марта

«Краса Росгвардии» проиграла суд по делу о своем увольнении

Россия
Появилось видео массового ДТП в центре Москвы с участием популярного блогера
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Новые правила экзамена на права, повышение пенсий и стоимости сигарет: главное о переменах в стране
Болевший раком российский священник покончил с собой
Противовирусные действия
Советы медиков о борьбе с опасными инфекциями
Россиянка услышала голос бога и облила сына кипятком ради изгнания беса
Губернатор Волгоградской области заставил чиновников пешком подняться на 20 этаж
«Американские онкологи были поражены увиденным»
СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
Все материалы
Мир
Посольства 12 стран закрылись в Северной Корее
«Либо убей, либо погибни»
Яды, бомбы, интриги. Как легендарная разведка «Моссад» 70 лет устраняет врагов еврейского государства?
Байден опять споткнулся на трапе самолета
Дары с небес
Как папуасы приняли багаж американской армии за дары богов и создали культ США
Подсчитан процент готовых привиться российской вакциной от коронавируса немцев
Диктатура на минималках
«Корейский Горбачев» остановил репрессии и дал стране свободу слова. Почему его считают диктатором?
МИД опубликовал свою версию мема «Наташа, мы все уронили»
Все материалы
Бывший СССР
Урок ликбеза коммунаров в Бородянской сельскохозяйственной коммуне «Спартак» «Защитим инородцев от русского держиморды»
Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад
«Это были палачи»
В Латвии снова почтили память легионеров СС. Как и зачем пособников нацистов превращают в героев?
«Здесь пьют все»
Одеколон, самогон и водка. Почему Латвия стала самой пьющей страной Европы?
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
Все материалы
Экономика
Два российских банка лишились лицензии
Советский подход
Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
В России резко вырос объем иностранной валюты
Клановая экономика
Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
В России предрекли подорожание ноутбуков
Ядро экосистемы
Как цифровизация изменила банковский сектор
Россияне массово заявили о необходимости работать во время отпуска
Все материалы
Силовые структуры
Задержан высокопоставленный чиновник Минпромторга
«Там шел настоящий бой»
Россиянин 12 часов отстреливался от спецназа Росгвардии и ФСБ. Что известно о мытищинском стрелке?
Действия бойцов ОМОН на детской тренировке клуба «Ахмат» проверят
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
ФСБ предотвратила теракт «Исламского государства» в Тверской области
В Мытищах спецназ взял штурмом коттедж
Его хозяин отбивался от силовиков 12 часов и погиб после обстрела из гранатомета
Главный нефролог Петербурга признался в убийстве пропавшей жены
Все материалы
Наука и техника
Под пятой Гитлера
Как побежденная Франция выживала в немецкой оккупации: уникальные снимки Второй мировой войны
Передовой обмотчик, ударник коммунистического труда Юрий Павлович Сторожев. 1966 год.«Ордена и звания выпрашивали по любому поводу»
Кто сделал СССР страной героев и почему жизнь в Союзе была сплошным подвигом
Дороже денег
На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Все материалы
Спорт
Выброшенную Роналду капитанскую повязку продадут за миллионы евро
Александра Трусова«Нужно забыть это все как страшный сон»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она падает и проигрывает?
Жена Малкина рассказала о тратах семьи
Артем Дзюба «За сборную играю как в последний раз»
Россия обыграла Словению в отборочном туре ЧМ-2022. Дубль Дзюбы принес сборной очередную победу
Анна Щербакова«Такого чуда не ожидали!»
Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира
Стало известно о претензиях Клебо после столкновения с Большуновым на ЧМ
Анна Щербакова«Будем бороться за русский пьедестал»
Трусова, Щербакова или Туктамышева. Кто заберет золото чемпионата мира по фигурному катанию?
Все материалы
Культура
Конфликт расставшихся Олега Майами и Айзы Долматовой попал на видео
На десять девчонок
Чипирование жен, русская магия и чернокожие кошмары: главные сериалы апреля
Жена и дочь Уилла Смита признались в сексуальном влечении к женщинам
Моргенштерн устроился официантом в собственный ресторан и украл огурец
Пропавшую лауреатку премии «Эмми» нашли мертвой под грудой мусора
Элена ЦагринуНародные мотивы
Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?
Все материалы
Интернет и СМИ
Ивлеева подсчитала стоимость вечеринки в честь своего 30-летия
Доктор Мясников оценил риск третьей волны коронавируса в России
«У людей психологический надлом»
Молодые россияне уезжают из России в поисках лучшей жизни. Почему они все чаще возвращаются?
В работе Instagram произошел сбой
Фильм Собчак о скопинском маньяке вызвал скандал в сети
Маньяк в интервью обещал заняться одной из жертв. Теперь Собчак рискует потерять деньги от рекламы
Сменился глава «ВКонтакте»
Все материалы
Ценности
Школа изолировала ученика от одноклассников из-за внешнего вида
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Песков высказался о предпочтениях Путина в одежде
«Я плакала и кричала на него»
Как Клинтоны сохранили брак вопреки секс-скандалам и стали одной из самых богатых семей в США
Женщина купила увеличивающие ягодицы легинсы и опровергла их эффект
Новые полупрозрачные комбинезоны популярного бренда вызвали споры в сети
«Комплексы — мое все»
Домогательства, шантаж и булимия: истории моделей об обратной стороне модных съемок
Все материалы
Путешествия
Россиянам разрешили въезд в Хорватию при выполнении одного из четырех условий
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
Парусная лодка врезалась в мегаяхту российского миллиардера и попала на видео
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
Мужчина бросился спасать своих детей в море и погиб на их глазах
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
В Крыму приготовились к массовому наплыву туристов уровня времен СССР
Все материалы
Из жизни
Рыбак поймал четырехметровую акулу-людоеда и попал на видео
90-килограммовый мужчина ел по пять лепешек в день и похудел на 16 килограммов
Дрессировщик Майк Клиберт с женой и аллигатором на вечеринке для объявления пола«Я сразу подумал: тут нужен аллигатор»
Взорвать отца, разбить самолет и сжечь город: как мир захватила мода на разрушительные вечеринки
Мужчина плюнул в водителя автобуса и угодил в тюрьму
«В вас будут видеть иностранца, даже если вы здесь давно»
История россиянина, который переехал в Чехию и вернулся обратно в Москву
Победитель лотереи не пришел за выигрышем и упустил два миллиарда рублей
Серебро со дна морского
Как устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
Все материалы
Минэнерго озвучило справедливую цену бензина
Isuzu D-Max: проверяем японский пикап русским севером
Кажется, его лишь обновили, но на самом деле построили с нуля
Первый серийный пикап Hyundai раскрыли на фотографиях
Лучшие автомобильные шутки на 1 апреля
Редакция «Мотора» отметила День смеха (и провела фактчек всей этой лабуды)
Mercedes-AMG раскрыл подробности о 800-сильном гибриде E Performance
Турбонаддув: зачем он нужен и как работает?
Видео на «Моторе»: подробно о нагнетателях за восемнадцать минут
Volkswagen показал очередной кроссовер на букву T
Все материалы
Дом
Найдены самые дешевые квартиры на турецком побережье Средиземного моря
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
В Московском регионе допустили отказ от льготной ипотеки
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Ярославль увидел преимущество в идее убрать город с банкнот
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Правительство предрекло исчезновение коммунальных квартир
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы