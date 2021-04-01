Задержан высокопоставленный чиновник Минпромторга

Директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павел Серватинский задержан по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что Серватинский был задержан при оперативной поддержке ФСБ. «После проведения ряда следственных действий следователи намерены выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавил он.

В Минпромторге подтвердили факт следственных действий в отношении высокопоставленного чиновника. Там заявили, что ведомство «всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию».

В конце марта в Москве арестовали двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга за получение крупной взятки. Речь шла об Андрее Бандурове и Сослане Гериеве. Они будут находиться под арестом до 26 мая.