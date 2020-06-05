Арестован глава отдела Минпромторга по делу о взятках за военные поставки

Хамовнический районный суд Москвы арестовал фигурантов уголовного дела, связанного с получением взяток сотрудником Минпромторга за выдачу разрешений на военные поставки в Азербайджан. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2019 году начальник отдела военно-технического сотрудничества Минпромторга Ризван Гайрбеков получил от гендиректора Нижегородского авиационного общества Василия Клепалова 4,5 миллиона рублей. За это он должен был помочь компании с разрешением на поставку продукции двойного назначения в Азербайджан. Посредником при передаче взятки выступал их общий знакомый, Сергей Гармаш, начальник управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Взятку передавали двумя траншами. Гармаш получал деньги у входа в здание службы на Овчинниковской набережной, а затем в своем кабинете передавал Гайрбекову.

Ризван Гайрбеков и Василий Клепалов отправлены в СИЗО. Гармаш дал признательные показания и по ходатайству СКР был отправлен под домашний арест.

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