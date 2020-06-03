Начальник уголовного розыска попался ФСБ со взяткой от находящегося в розыске

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве против начальника уголовного розыска управления МВД по городу Шахты. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Ростовской области Галина Гагалаева.

Капитан полиции попался со взяткой от находящегося в розыске. Преступление было пресечено сотрудниками ФСБ.

По версии следствия, в конце мая 2020 года полицейский мошенническим путем получил от фигуранта уголовного дела 80 тысяч рублей за решение вопроса об избрании в отношении него меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. При этом решение такого вопроса не входило в его должностные обязанности.

Решается вопрос об аресте задержанного начальника уголовного розыска.

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