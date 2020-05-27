Оперативники ФСБ задержали группировку гаишников за взятки на трассах

В Красноярском крае задержана группировка гаишников за получение взяток на трассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

К уголовной ответственности привлечены 12 сотрудников полиции по 23 фактам получения взяток. Из них восемь человек признали свою вину и раскаялись. Оперативники ФСБ выявили коррупционные преступления сотрудников ГИБДД.

По предварительной версии следствия, с начала 2019 года по март 2020 года оперативный дежурный межмуниципального отдела МВД «Уярское» организовал устойчивую преступную группу, в которую вошли сотрудники ДПС трех районов Красноярского края и ГИБДД отдела МВД «Красноярское». Они за денежное вознаграждение позволяли грузовикам беспрепятственно проехать по трассам, покрывали нарушителей правил дорожного движения, незаконно выдавали автотранспорт со штрафплощадок. Ежемесячно организатор полицейской группировки получал абонентскую плату в сумме 30 тысяч рублей и делил доходы между сообщниками.

Оперативное видео задержания подозреваемых предоставлено СКР.

На кадрах видны оперативники ФСБ с задержанными.

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