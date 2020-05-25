За взяточничество задержан зампрокурора российского города

В Волгограде по подозрению в покушении на получение взятки задержан заместитель прокурора города Дмитрий Ведищев. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Рудник.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, Ведищева задержали утром сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности прокуратуры. Зампрокурора Волгограда был изобличен в попытке получить взятку от одного из предпринимателей города. За это Ведищев обещал бизнесмену общее покровительство.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее, 22 мая, сообщалось, что в Петербурге задержали 43-летнюю следовательницу по особо важным делам при получении взятки. Женщину взяли с поличным вечером 19 мая в автомобиле со 120 тысячами рублей в руках. Возбуждено уголовное дело.

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