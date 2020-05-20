Сотрудники ФСБ задержали полковника МВД после сделки с фигурантом дела

Сотрудники ФСБ задержали полковника МВД, исполнявшего обязанности начальника следственного управления УМВД по Брянской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2019 года начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики договорился с подозреваемым, являющимся его руководителем, а также оперуполномоченным МВД о получении взятки с фигуранта уголовного дела в размере пяти миллионов рублей. В обмен полицейские следователи пообещали ему прекратить его уголовное дело.

20 сентября 2019 года начальник следственного отдела получил от обвиняемого часть суммы в размере 2200 долларов, из них 800 долларов он передал руководителю и 700 долларов оперуполномоченному. 17 октября 2019 года начальник следственного отдела был задержан с поличным в здании УМВД по Брянской области при попытке получить от обвиняемого вторую часть взятки в сумме 1,1 миллиона рублей. Его сообщники не получили причитающиеся им суммы после сделки с фигурантом дела.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного полковника МВД.

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