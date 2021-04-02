ФСБ задержала готовившего теракт сторонника украинских националистов в Барнауле

В Барнауле ФСБ задержала местного жителя, готовившего теракт по заданию кураторов из украинской националистической организации. Об этом сообщает ТАСС.

В спецслужбе отметили, что 21-летний россиянин готовился взорвать мечеть в Барнауле.

Молодой человек состоял в организации «Этническое национальное объединение», которая координировала националистов Украины, Белоруссии и России для организации акций против лиц неславянской внешности, а также органов власти. На допросе задержанный признался, что сам вышел на кураторов в феврале этого года, так как был недоволен политикой власти в сфере миграции.

В марте россиянин получил первое задание — выбрать объект и устроить поджог или другое устрашающее действие. У задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу и телефон с фотографиями выбранных объектов, которые юноша направлял украинскому куратору.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.3 (Прохождение обучения для осуществления террористической деятельности).

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