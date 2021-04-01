ФСБ показала видео предотвращения теракта в Тверской области

Федеральная служба безопасности показала видео предотвращения теракта, который планировал сторонник террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Соответсвующее видео публикует РИА Новости.

На видео демонстрируется обыск жилища преступника, а также обнаруженные боеприпасы и самодельное взрывное устройство в его лаборатории.

Ликвидированный террорист был уроженцем одной из республик Центрального-Азиатского региона. Возбуждено уголовное дело по факту подготовки террористического акта.