В Алтайском крае задержана представитель губернатора

В Барнауле задержали Стеллу Штань, представителя губернатора Алтайского края и правительства региона в местном заксобрании. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, Штань заподозрили в особо крупном мошенничестве. Чиновницу задержали в среду, 31 марта, а после допроса поместили в изолятор временного содержания.

Стелл Штань окончила юридический факультет Алтайского государственного университета. С 1994 по 2004 год была заместителем главы администрации Барнаула, в 2008 и 2011 годах избиралась депутатом в алтайское краевое заксобрание, а с октября 2018 года стала представлять в нем главу края Виктора Томенко.

Ранее сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ России вице-премьера правительства Ставропольского края Романа Петрашова. Его заподозрили в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, с 2013 по 2015 год Петрашов получил 130 миллионов рублей за помощь в заключении договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.