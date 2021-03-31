Вице-премьеру правительства Ставропольского края предъявили обвинение

Задержанному по подозрению в мошенничестве исполняющему обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Роману Петрашову предъявили обвинение. Об этом в среду, 31 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в настоящий момент он не признает свою вину. Уточняется, что Следственный комитет России (СКР) просит суд заключить Петрашова под стражу.

30 марта сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали чиновника по подозрению в крупном мошенничестве.

По версии следствия, с 2013 по 2015 год Петрашов получил 130 миллионов рублей за помощь в заключении подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Суммы он получал лично, а также через подконтрольные фирмы.