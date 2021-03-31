Россиянин предложил знакомому стать губернатором за 35 миллионов евро

Следственный комитет (СКР) России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева: он предлагал своему знакомому стать губернатором за крупную взятку. Об этом в среду, 31 марта, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, сумма взятки составила 35 миллионов евро. Нечаева задержали при получении первой ее части. Ему предъявили обвинения по части 3 статьи 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Уточняется, что весной прошлого года мужчина узнал, что его знакомый хочет стать главой российского региона. В ответ на это он пообещал помочь ему с назначением, однако не имел возможности выполнить обязательство. Россиянин признал вину.

Известно, что мошенник уже совершал подобное преступление и был осужден.