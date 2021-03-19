ФСБ задержала топ-менеджеров за хищение более 10 миллиардов рублей

Сотрудники МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии задержали топ-менеджеров по подозрению в хищении более 10 миллиардов рублей у компаний, входящих в ПАО «Россети». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные — бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний, а также их сотрудники и бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк». По версии следствия, мошенники действовали под прикрытием акционерного общества «Межрегионсоюзэнерго». Подконтрольные ему компании занимались непрофильной финансовой деятельностью — выдавали займы, приобретали векселя и акции. Эти операции финансировались за счет технических кредитов, которые выдавал «Мосуралбанк».

Так, топ-менеджеры смогли вывести из оборота энергосистемы России миллиарды рублей. Деньги оказались на счетах частных лиц и подконтрольных им фирм.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьями 159 («Мошенничество») и 210 («Участие в преступном сообществе») УК РФ.