Домработница обокрала топ-менеджера «Газпрома» на десятки тысяч долларов

Топ-менеджер «Газпрома» обвинил свою домработницу в краже 30 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, 52-летний Алексей П. почти 20 лет занимал должность замгендиректора в «Газпромтрансе» — дочка российской компании, занимающаяся грузоперевозками. Как пишет Mash, мужчина хранил во внутреннем кармане пиджака 30 тысяч долларов. В какой-то момент он решил проверить наличие этой суммы, но ее там не оказалось.

Мужчина вызвал полицию. Подозреваемой оказались домработница Алия.

Силовики начали проверку.

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