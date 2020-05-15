На Рублевке обокрали коттедж замешанного в афере на миллиард долларов россиянина

На Рублевке грабители проникли в дом бизнесмена Дениса Лаврова, осужденного за махинации на сумму более чем один миллиард долларов, и вынесли ценности. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, сотрудники частного охранного предприятия в момент ограбления отошли на обед, а самих хозяев не было дома.

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На записи с камер наблюдения видно, что трое неизвестных в черных масках проникли в дом, похитили ценности и скрылись с места преступления. Грабители забрали часы, женскую сумочку и несколько бутылок виски. Жена бизнесмена оценивает ущерб почти в полмиллиона рублей.

По данным издания, Денис Лавров был арестован 3 марта 2009 года по обвинению в незаконном завладении государственным имуществом стоимостью более одного миллиарда долларов. На время следствия он находился в СИЗО «Матросская тишина» в одной камере с «вором в законе», известным в криминальных кругах как Таро.

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