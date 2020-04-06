Воры обокрали дом уехавшего в США генерала милиции

В Москве неизвестные обокрали дом уехавшего в США бывшего первого замначальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России генерал-майора Анатолия Петухова. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, в доме бывшего высокопоставленного сотрудника милиции на улице Юровской проживала его мать. За несколько дней до происшествия женщину доставили в больницу, чем и воспользовались воры. Они проникли в четырехэтажный таунхаус и украли ювелирные украшения. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Анатолий Петухов уволился из МВД в 2002 году. Он занимал должность первого замначальника ГУБОП, которое занималось борьбой с экономическими преступлениями и организованной преступностью.

24 мая 2018 года сообщалось, что московская проститутка обокрала казачьего генерала с гражданством США. Тогда оперативники столичного уголовного розыска по горячим следам задержали женщину, подозреваемую в краже у генерал-майора казачьих войск России Евгения Власова.

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