Россия выиграла многомиллиардную тяжбу с беглым российским банкиром

Россия отстояла свою позицию в Международном арбитражном суде в Париже и выиграла тяжбу с беглым российским банкиром Сергеем Пугачевым, который требовал взыскать с Москвы более 14 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Банкир подал в суд на Россию в 2015 году. Он, имея французское гражданство с 2009 года, утверждал, что российская сторона нарушила его права по соглашению между СССР и Францией о защите капиталовложений. Пугачев предъявил Москве претензии на миллиарды долларов.

Россия оспаривала юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований Пугачева. Например, российская сторона утверждала, что банкир не является французским инвестором и не доказал, что осуществил инвестиции, подлежащие защите по советско-французскому соглашению. По итогам рассмотрения возражений Москвы суд встал на ее сторону и отклонил требования Пугачева. Банкир должен возместить российскому бюджету расходы на разбирательство в размере 5,8 миллиона долларов.

Сергей Пугачев был бенефициаром разорившегося в 2010 году Межпромбанка. В 2015 году московский арбитраж признал его и еще троих топ-менеджеров банка виновными в действиях, которые привели к банкротству кредитного учреждения. Например, их обвинили в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Пугачева по заявлению Агентства по страхованию вкладов обязали выплатить 75,6 миллиарда рублей. Банкир пытался оспорить решения в нескольких инстанциях в России, в том числе Верховном суде, однако попытки не увенчались успехом.

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