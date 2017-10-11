Беглый банкир Пугачев отказался отдавать России свою виллу

Бывший сенатор и бывший глава Межпромбанка Сергей Пугачев считает, что решение Высокого суда Лондона по иску Агентства страхования вкладов — это «частное мнение судьи и самый дорогой пиар со стороны АСВ». Такое мнение беглый банкир выразил в эфире «Коммерсант FM». Он убежден, что решение суда никаких последствий иметь не будет.

«Ничего сенсационного ни я, ни мои адвокаты в этом решении суда не нашли. Трасты, о которых идет речь, новозеландские, они подпадают под рассмотрение по существу в Новой Зеландии, они не подпадают под юрисдикцию английского суда. И я, как гражданин Франции, тоже не подпадаю. Само рассмотрение иска проходило с процессуальными нарушениями», — заявил Пугачев. Он также отметил, что суд раздал решения всем участникам процесса на условиях нераспространения. Также экс-сенатор заявил о том, что ни его, ни его адвокатов даже не вызвали на слушания по делу в суд.

АСВ в четверг, 11 октября, заявило, что Высокий суд Лондона признал фиктивными дискреционные трасты, на которые были записаны активы Пугачева. Это решение позволяет АСВ требовать изъятия недвижимости Пугачева по всему миру в рамках уголовного дела, включая виллу в Карибском море.

Экс-сенатор обвиняется в присвоении или растрате средств в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и преднамеренном банкротстве банка. Следствие считает, что подконтрольный ему Межпромбанк выдал около 120 кредитов компаниям Пугачева на сумму 64 миллиарда рублей.