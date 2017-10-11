Финансы
 

Беглый банкир Пугачев отказался отдавать России свою виллу

Перейти в «Мою Ленту»

Бывший сенатор и бывший глава Межпромбанка Сергей Пугачев считает, что решение Высокого суда Лондона по иску Агентства страхования вкладов — это «частное мнение судьи и самый дорогой пиар со стороны АСВ». Такое мнение беглый банкир выразил в эфире «Коммерсант FM». Он убежден, что решение суда никаких последствий иметь не будет.

«Ничего сенсационного ни я, ни мои адвокаты в этом решении суда не нашли. Трасты, о которых идет речь, новозеландские, они подпадают под рассмотрение по существу в Новой Зеландии, они не подпадают под юрисдикцию английского суда. И я, как гражданин Франции, тоже не подпадаю. Само рассмотрение иска проходило с процессуальными нарушениями», — заявил Пугачев. Он также отметил, что суд раздал решения всем участникам процесса на условиях нераспространения. Также экс-сенатор заявил о том, что ни его, ни его адвокатов даже не вызвали на слушания по делу в суд.

АСВ в четверг, 11 октября, заявило, что Высокий суд Лондона признал фиктивными дискреционные трасты, на которые были записаны активы Пугачева. Это решение позволяет АСВ требовать изъятия недвижимости Пугачева по всему миру в рамках уголовного дела, включая виллу в Карибском море.

Экс-сенатор обвиняется в присвоении или растрате средств в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и преднамеренном банкротстве банка. Следствие считает, что подконтрольный ему Межпромбанк выдал около 120 кредитов компаниям Пугачева на сумму 64 миллиарда рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия продаст английские особняки бывшего сенатора Пугачева
АСВ продало английское поместье бывшего сенатора Пугачева
У бывшего сенатора Пугачева отнимут виллу на Карибах в пользу России
Последние новости
Порошенко заявил о готовности провести референдум по Крыму
Беглый банкир Пугачев отказался отдавать России свою виллу
Феминистка предложила победить сексуальные домогательства Скалой Джонсоном
Кудрин рассказал об условиях повышения налогов в России
Источник связал дело на Ампелонского с оформлением зарплат в Роскомнадзоре
Киев обвинил Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатье
Водивший японцев за нос индеец-шифровальщик умер в США
Другие материалы рубрики
Финансы00:0610 октября

Пустил в расход

Он первым понял, почему люди сорят деньгами
18:01Сегодня

У бывшего сенатора Пугачева отнимут виллу на Карибах в пользу России

14:09Сегодня

Россия установит контроль над выпуском криптовалют

13:13Сегодня

Вануату начала продажу гражданства за биткоины

Финансы00:04 4 октября
Майк Новограц

Супер Майк

Что ждет первого криптомиллиардера с Уолл-стрит
19:1310 октября

США потратят четыре триллиона долларов на борьбу с ожирением

16:3010 октября

Рогозин пригласил российский бизнес в Сирию

10:22Сегодня

На Украине предложили легализовать криптовалюты

Финансы00:03 5 октября

Воля короля

Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть
17:5910 октября

ОПЕК попросила США снизить добычу нефти

10:2410 октября

Россия не увидела компромиссов в споре об украинских санкциях

19:4510 октября

МВФ улучшил прогноз по росту экономики России

Россия
Аллан ЧумакЧумак на оба наши дома
Чем главный враг Кашпировского заряжал русский народ
Власти Подмосковья рассказали о темпах благоустройства дворов
Угостившую гея продавщицу уволили из магазина Германа Стерлигова
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
Девушка задавила пса на глазах у хозяина во Владивостоке
У российских губернаторов предложили проверить IQ
«Такой был страх, что лицо перекашивалось»
Почему излечиться от рака бывает недостаточно
Все материалы
Мир
Опиум и смерть
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Водивший японцев за нос индеец-шифровальщик умер в США
Турецкий суд приговорил журналистку WSJ к тюрьме за статью о курдах
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
Цыгана посадили в тюрьму за изнасилование 12-летней беременной «жены»
Все материалы
Бывший СССР
Приход во власть
Исход выборов в Киргизии определят уголовные авторитеты и региональные кланы
Поезд дальше не пойдет
Почему Литва объявила соседям рельсовую войну
Киев обвинил Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатье
Порошенко заявил о готовности провести референдум по Крыму
Закон об украинизации образования назвали дискриминационным в ПАСЕ
В Киеве рассказали о воевавших на стороне ЛНР 300 сербах
Советник Порошенко рассказал о готовности Донбасса вернуться в состав Украины
Все материалы
Финансы
Пустил в расход
Он первым понял, почему люди сорят деньгами
У бывшего сенатора Пугачева отнимут виллу на Карибах в пользу России
Вануату начала продажу гражданства за биткоины
США потратят четыре триллиона долларов на борьбу с ожирением
На Украине предложили легализовать криптовалюты
ОПЕК попросила США снизить добычу нефти
МВФ улучшил прогноз по росту экономики России
Все материалы
Бизнес
Нагревательный элемент
Московские теплоэнергетики недополучают с УК треть платежей за тепло
Богдан Кравцов«И не сдаваться»
Соучредитель сети «Клаустрофобия» о создании бизнеса с нуля
Дебоширом на рейсе в США оказался директор проектной группы ЕФСР
Песков посчитал исчерпанной ситуацию с «ВИМ-Авиа»
Испытатели получат второй образец самолета МС-21 для тестирования
Вывозом мусора из Пушкино займутся компании «ЭКО» и «Экологический патруль»
Богатейший мексиканец увидел плюсы для бизнеса в смертоносном землетрясении
Все материалы
Силовые структуры
«Держись, братан»
Суд над королем преступного мира Шакро Молодым заставил вспомнить лихие 90-е
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
Мария Максакова и Владимир ТюринНе по масти дама
В убийстве беглого депутата Вороненкова обвинили вора в законе Тюрика
Со стрелков из цыганского поселка Екатеринбурга сняли обвинения в убийстве
Ковровчанина осудили за убийство «неправильной» жены, «непослушного» сына и кота
Ямальца осудили на десять лет за убийство в попытке впечатлить женщину
В Подмосковье освободили захваченного в плен владельца сети медицинских клиник
Все материалы
Наука и техника
Советские подневольные рабочие в сельской местности Германии«Из русской свиньи я превратилась в немецкую подстилку»
Угнанные в Германию советские люди выжили, чтобы попасть в ад на родине
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Горящая плоть
Чем грозит России американское электромагнитное оружие
В МГУ распотрошили метеориты
Зарядка смартфона сожгла рот ребенку
Раскрыт простой способ взломать iPhone
В Антарктиде нашли гигантскую загадочную дыру
Все материалы
Спорт
«Ну да, я плаваю с акулами в Панаме. Но они классные ребята»
Самая безумная русская серферша о травке, жизни в Панаме и чудо-гречке из России
Губерниев высказался о конфликте с Фуркадом
Австралия отказалась пускать северокорейцев на юношеский турнир по футболу
Мать юного дзюдоиста избила проигравшего сына и заступившегося за него судью
Посольство России в Великобритании пошутило о слежке спецслужб на ЧМ-2018
Чемпион СССР по футболу найден мертвым в Швеции
Полуголый Месси спел в раздевалке в честь выхода Аргентины на ЧМ-2018
Все материалы
Культура
Спасти кинцо
У тупых русских комедий и блокбастеров нашлись достойные соперники
Свое не пахнет
В России не только снимают плохие сериалы, но и топорно копируют западные хиты
Харви ВайнштейнТочно продюсер
Самый колоритный делец Голливуда погорел на просьбах потереть ему спинку
Раскрыт секрет самых страшных фильмов
Рэперша швырнула супом в лицо пассажиру метро за «ниггера»
Раскрыты имена обвинивших продюсера Вайнштейна в изнасиловании актрис
Негр из рекламы Old Spice рассказал о подержавшем его за пенис продюсере
Все материалы
Интернет и СМИ
Да, это жестко
Шоу на острове внезапно затмило «Дом-2» по обнаженке и сексу в кадре
Руки прочь
Машина для уничтожения порно превратила людей в зверей
Малазийская пекарня прославилась благодаря прыщавым тортам
Хозяина съемной квартиры в США поймали на скрытой съемке порно
СМИ узнали об «израильском следе» в скандале с софтом Касперского в США
Австралийские полицейские три месяца притворялись педофилами
В самом популярном мессенджере в мире нашли новую опасность
Все материалы
Ценности
«У меня были и менты, и ФСБ»
Татуировщик Негур знает, что у силовиков под мундирами
Белла Хадид отметила день рождения без нижнего белья
Глава Apple захотел примерять одежду при помощи смартфона
Итальянцы показали обнаженных девушек в масках зайцев
Девушкам предложили обнажиться к зимним праздникам
Pizza Hut оденет любителей есть пиццу на холоде
Последнюю картину да Винчи выставили на торги за 100 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Купе для белого господина
Тряхнуть стариной можно даже в южноафриканском поезде
Росавиация потребовала от авиакомпаний отчетов по долгам
Российский турист оказался на паперти в Индии из-за блокировки банковской карты
Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов
Названы любимые пляжные направления отдыха россиян
Минтранс определил бесплатный минимум провоза ручной клади в самолетах
Российским туристам предложили отдых на пляжах Ирана
Все материалы
Из жизни
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Пенсионер избил зонтиком вооруженных грабителей ювелирного магазина
В Сахаре впервые сняли на видео барханных котят
Огромная морковь огородника из США попала в Книгу рекордов Гиннесса
Шесть грабителей скрылись с места преступления на одном мопеде
Все материалы
Эм и не м
Новая BMW M550i против старой BMW M5: кто же круче?
Гений аэродинамики или дизайнер-сумасброд?
Самые безумные автомобильные творения Луиджи Колани
Пока, «Солярис» – здравствуй, «Веста»
25 самых популярных машин России
Тест: угадай «китайца» по эмблеме
Непроходимый тест на знание логотипов китайских автобрендов
Швейцарцы сделали автомобиль-скейтборд со съемным кузовом
Tesla Model 3 с пробегом оценили в четыре раза дороже новой
Госдума ужесточила штраф за отказ пропустить пешеходов
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы