АСВ продало английское поместье бывшего сенатора Пугачева

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) продало поместье Lower Venn Farm, расположенное в графстве Херефордшир в Англии, которое принадлежало бывшему сенатору и владельцу Международного промышленного банка Сергею Пугачеву. Об этом говорится в сообщении агентства.

Средства в размере 1,6 миллиона фунтов стерлингов (порядка двух миллионов долларов), переведены в конкурсную массу (все имущество должника — прим. «Ленты.ру») Межпромбанка.

С учетом проведенной сделки общая сумма поступлений в пользу банка по результатам иностранных судебных разбирательств против Пугачева превышает 4,2 миллиона долларов.

АСВ также намерено реализовать и другие активы, находящиеся в собственности или под контролем бывшего сенатора, в том числе несколько объектов элитной недвижимости во Франции (в частности, виллы Шато де Гаро, «Аннушка», шале «Вальберг», а также виллу N40, расположенную в Сен-Жан-Кап-Ферра. Стоимость этих объектов, по предварительной оценке, составляет десятки миллионов долларов.

Также планируется продать яхту класса люкс, зарегистрированную на Каймановых островах, и различные активы, которые формально управляются через трасты в Новой Зеландии.

Межпромбанк был лишен лицензии и признан банкротом в 2010 году. Проверка ЦБ выявила выдачу техническим компаниям необеспеченных кредитов более чем на 125 миллиардов рублей. Суд признал основателя банка Сергея Пугачева вместе с другими топ-менеджерами причастным к его преднамеренному банкротству посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов и выводе активов. Арбитраж постановил взыскать с банкира 75,6 миллиарда рублей.

Уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка было возбуждено в январе 2011 года. В том же году Пугачев уехал за границу.