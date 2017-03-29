Акулу и картины Рериха из лопнувших российских банков продали на аукционе

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2016 году вернуло в конкурсную массу ликвидируемых банков 5,6 миллиарда рублей. За год показатель увеличился в полтора раза. Среди проданного на торгах имущества оказались транспортные средства, недвижимость, монеты и золотые слитки, а также акула и картины Ивана Айвазовского и Николая Рериха. Об этом в среду, 29 марта, сообщает Rambler News Service.

«Однажды пришлось иметь дело с книгами в контейнерах, в агентство в ходе конкурсного производства поступили десятки тысяч книг. К сожалению, они не нашли своего читателя и были проданы как макулатура», — сообщили RNS в госкорпорации.

Всего по итогам 2016 года проведено 768 торгов имуществом 197 ликвидируемых банков. «Физические лица приобретают в основном транспортные средства, квартиры, золотые монеты и слитки; юридические лица проявляют больший интерес к правам требования и к коммерческой недвижимости», — отметили в АСВ.

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На данный момент самый дорогой автомобиль, выставленный на торги — Mercedes-Benz S600 2012 года выпуска, принадлежавший Нота-банку (21,87 миллиона рублей), недвижимость — земельный участок площадью 1,36 миллиона квадратных метра в Истринском районе Подмосковья (банк «Пушкино», 941,3 миллиона рублей), предмет искусства — картина «Вернаца Чинквэтэрра» художника Бато Дугаржапова (Межтрансбанк, 1,9 миллиона рублей).

Ранее 29 марта АСВ сообщило о продаже английского поместья Lower Venn Farm, которое принадлежало бывшему сенатору и владельцу Международного промышленного банка Сергею Пугачеву. Агентство сумело реализовать актив за 1,6 миллиона фунта стерлингов.

АСВ распродает имущество лишенных лицензии банков для того, чтобы выплачивать компенсации вкладчикам и удовлетворять требования кредиторов лопнувших финансовых организаций.