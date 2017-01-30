Сотрудников АСВ предложили освободить от судебного преследования

Минфин намерен распространить на работников госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) положения законопроекта, гарантирующие сотрудникам Банка России защиту от судебного преследования за решения, принятые в ходе исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Согласно законопроекту, первоначально опубликованному в сентябре, иммунитета лишаются только те сотрудники Банка России, чью виновность в злоупотреблении должностными полномочиями при принятии решения установил суд.

Материалы по теме Забалансовые схемы АСВ и ЦБ столкнулись с новой схемой банковского мошенничества

При этом документ запрещает близким родственникам служащих ЦБ работать в их непосредственном подчинении. Поправки распространяются на родителей, супругов, детей, братьев и сестер сотрудников.

В конце 2016 года в Госдуму был внесен законопроект, который отбирает у АСВ право заниматься санацией банков. Эту функцию возьмет на себя специальная управляющая компания, находящаяся в ведении ЦБ.

Кроме того, Банк России должен получить контроль над АСВ. Представители ЦБ займут семь мест в совете директоров агентства. Сейчас большинство мест в совете директоров госкорпорации принадлежит правительству.