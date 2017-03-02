Генпрокуратура попросила Францию выдать бывшего главу Межпромбанка Пугачева

Генеральная прокуратура России попросила Францию экстрадировать бывшего сенатора и бывшего главу Межпромбанка Сергея Пугачева, объявленного на родине в розыск по обвинению в хищении в особо крупном размере. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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«Заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян направил в министерство юстиции Французской Республики запрос о выдаче для привлечения к уголовной ответственности бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева», — говорится в сообщении.

Пугачев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33 и частью 2 статьи 201 УК РФ, а также частью 3 статьи 33 и частью 4 статьи 160 УК РФ («Организация и руководство совершением присвоения чужого имущества и злоупотреблений полномочиями должностными лицами банка»).

Куренной отметил, что, по имеющейся информации, обвиняемый в настоящее время находится на территории Франции.

18 августа 2016 года стало известно, что Россия продаст арестованные Лондонским судом английские особняки Пугачева стоимостью в миллионы фунтов стерлингов.

В июле 2016 года прокуратура Женевы сообщила об аресте активов Пугачева в Швейцарии. В июне того же года Высокий суд Лондона арестовал имущество бывшего сенатора во Франции, Люксембурге и на Каймановых островах.

Весной 2015 года Арбитражный суд Москвы по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) решил привлечь к ответственности Пугачева и бывших топ-менеджеров Межпромбанка, взыскав с них в общей сложности 75,6 миллиарда рублей.

Уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка было возбуждено в январе 2011 года. В том же году Пугачев уехал за границу.