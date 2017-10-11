У бывшего сенатора Пугачева отнимут виллу на Карибах в пользу России

Высокий суд правосудия Англии и Уэльса удовлетворил требования российского Агентства по страхованию вкладов (АСВ) против экс-сенатора и бывшего главы Межпромбанка Сергея Пугачева. О решении британского суда говорится в релизе АСВ.

Речь идет об активах, которые управлялись через дискреционные трасты (вид трастового управления, когда управляющий активами автономен от реального владельца, таким образом установить конечного бенефициара невозможно), — двух объектах недвижимости в Лондоне и вилле на острове в Карибском море.

В приговоре отмечается, что новозеландские трасты, на которые были записаны активы, на самом деле дискреционными не являлись, а конечным выгодополучателем был именно Пугачев. Таким образом, экс-сенатор использовал их для того, чтобы скрыть свои активы.

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В России Пугачев обвиняется в присвоении или растрате средств в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и преднамеренном банкротстве банка. По версии следствия, Межпромбанк выдал около 120 невозвратных кредитов на сумму 64 миллиарда рублей компаниям Пугачева. Также экс-сенатор обвиняется в хищении 28 миллиардов рублей беззалоговых кредитов от ЦБ.

В 2014 году британский суд согласился с позицией АСВ и постановил начать изымать имущество Пугачева в пользу России, однако тогда решение не распространялось на активы, которые были записаны на дискреционные трасты. В настоящий момент Пугачев находится во Франции, за неисполнение решения британского суда он приговорен к двум годам лишения свободы в Великобритании. Российская сторона в марте 2017 года направляла запрос французским властям о выдаче экс-главы Межпромбанка. Тогда же сообщалось, что АСВ удалось продать английское поместье бывшего сенатора.