У беглого банкира Пугачева отберут деньги в пользу России

Высокий суд Лондона разрешил Агентству по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсному управляющему продавать трастовые активы бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. Вырученные средства направят на пополнение конкурсной массы банка в интересах кредиторов, говорится в заявлении АСВ.

Суд 30 января также зарегистрировал право кредитного учреждения требовать передать ему расположенные в Лондоне дорогостоящие объекты недвижимости — усадьбу XVII века «Олд Баттерси Хаус», выкупленную у наследников основателя журнала Forbes, и особняк на улице Глиб Плейс. Помимо этого, суд на два года продлил действие ордера на немедленный арест бизнесмена.

В октябре 2017 года лондонский суд установил, что дискреционные трасты, на которые были записаны активы Пугачева, являются фиктивными. Решение позволило взыскивать активы экс-банкира, переданные в эти трасты, как его собственное имущество.

Бывший владелец Межпромбанка обвиняется в России в присвоении и растрате в особо крупном размере. В 2016 году Москва направила в Лондон запрос о выдаче, однако Пугачев к тому моменту уже покинул территорию королевства. Британский суд после этого признал бывшего главу Межпромбанка виновным более чем в 10 случаях невыполнения судебных решений и заочно приговорил Пугачева к двум годам лишения свободы.

В России объекты недвижимости, принадлежавшие Пугачеву, в конце 2017 года по решению суда были арестованы по делу о преднамеренном банкротстве. По информации АСВ, экс-банкир скрывается во Франции. Генпрокуратура России направляла Парижу запрос о выдаче россиянина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!