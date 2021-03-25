Россиянка лишилась миллионов рублей за психологическую помощь по телефону

73-летняя жительница Тамбовской области заплатила за психологическую помощь по телефону почти два миллиона рублей. Об этом пишут «Известия».

Пенсионерка увидела по телевизору бегущую строку с рекламой об оказании населению психологической помощи. Она позвонила по указанному номеру, и ее предупредили, что первый сеанс будет бесплатным, но за остальные придется заплатить.

Во время сеанса женщину просили жечь свечи, наполнять чаши зерном и водой, а также крутить головой и руками. Почувствовав себя лучше после первого сеанса, женщина решила заплатить 15 тысяч рублей за следующий разговор. Каждый дальнейший сеанс обходился жертве все дороже, достигнув суммы в 326 тысяч рублей.

Член московского объединения психотерапевтов и медицинских психологов, директор психолого-педагогического центра «Академия успешности» Сергей Тиунов посетовал на то, что сегодня мошенники или шарлатаны все чаще предлагают психологические услуги. Он уточнил, что такая активность возрастает весной и осенью, когда фиксируется всплеск обострений психических и соматических заболеваний.

Юрист Василий Воробьев предупредил, что зачастую полиция отказывается браться за такие дела. Он указал, что сложно доказать факт мошенничества, поскольку формально подобные случаи являются оказанием услуги, пусть и по завышенной цене.

15 марта московская полиция предупредила россиян о всплеске мошенничества на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях с предложениями о работе. Правоохранители пояснили, что площадки с объявлениями о найме на работу зачастую привлекают мошенников возможностью раствориться среди честных предложений о работе и спекулировать на желании граждан устроить свою жизнь.

Ранее сообщалось, что россиянка пообщалась на сайте знакомств с мужчиной, который представился американским военным, и в итоге лишилась полутора миллионов рублей. Он выманивал у нее средства постепенно под предлогом разрешения ситуации с застрявшей на таможне посылкой.