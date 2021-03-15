Россиян предупредили о мошенничестве на сайтах с объявлениями о работе

Московская полиция предупредила россиян о всплеске мошенничества на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях с предложениями о работе. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Там пояснили, что площадки с объявлениями о найме на работу зачастую привлекают мошенников возможностью раствориться среди честных предложений о работе и спекулировать на желании граждан устроить свою жизнь.

Собеседник агентства отметил, что мошенники обещают предоставить за вознаграждение заинтересованным в работе людям контакты прямого работодателя. Однако после того, как требуемая сумма к ним поступает, они перестают выходить на связь. В связи с этим в полиции призвали внимательно относиться ко всем представленным предложениям.

В ведомстве подчеркнули, что кадровые и рекрутинговые агентства действительно не сообщают наименование компании соискателю до момента приглашения на собеседование. При этом агентства получают вознаграждение за проделанную работу по подбору сотрудника от компании, с которой у агентства заключен соответствующий договор, а не от соискателя.

Ранее телефонный мошенник с полугодовым стажем, который занимается массовым обзвоном жителей России и представляется сотрудником «Сбербанка», раскрыл секретные способы и схемы обмана россиян. Он уточнил, что ежедневно набирает номера около полутора тысяч человек, и примерно сто из них становятся жертвами афер. При этом за одну неделю ему максимально удавалось похитить полторы тысячи долларов (около 112 тысяч рублей).