Россиянам назвали главные опасности года в интернете

Специалисты в области киберзащиты компании McAfee назвали главные опасности, с которыми могут столкнуться россияне в интернете в 2021 году. Об этом со ссылкой на отчет специалистов сообщает Hi-Tech.Mail.ru.

Среди наиболее вероятных проблем эксперты выделили кьюшинг, или незаконное использование QR-кодов. Злоумышленники оставляют поддельные QR-коды, которые ведут пользователей на мошеннические сайты, где жертв просят ввести имена, пароли и платежную информацию. Затем преступники используют эти данные для взлома чужих аккаунтов или вывода денег с банковских счетов.

Сотрудники компании также предупредили юзеров о росте числа атак с помощью фишинговых писем, в которых мошенники предлагают адресатам получить денежный приз или платеж, нажав на кнопку в послании. Однако переход по ссылке, наоборот, помогает злоумышленникам обогатиться за счет жертвы или же получить данные ее учетной записи.

По словам экспертов, переход многих людей на удаленную работу усилил бреши в безопасности компаний, в которых числятся эти сотрудники. «Киберпреступники будут использовать дом как площадку для проведения кампаний по взлому, которые нацелены не только на наши семьи, но и на корпорации», — говорится в сообщении McAfee. Среди проблем в отчете упомянуты задержки в обновлении программ и наличие уязвимостей в системах дистанционной работы.

В 2021 году мошенники также могут начать более активно обманывать жертв в социальных сетях и мессенджерах. Специалисты считают, что в основной группе риска находятся пользователи WhatsApp, Facebook и Twitter.