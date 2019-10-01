Объяснен успех обворовывающих россиян мошенников

Успех телефонных мошенников связан с тем, что они не только опытные психологи, но также владеют огромным объемом персональной информации о клиентах банков. Об этом в Telegram-канале Group-IB рассказала ведущий тренер по компьютерной криминалистике компании Анастасия Баринова.

По ее словам, источником данных также могут послужить социальные сети, в которых люди оставляют персональную информацию. Также много информации о клиентах можно получить с помощью утечек из банков или от сотовых операторов.

«Плюс закрытые площадки в теневом сегменте интернета, где продаются огромные данные информации, в том числе о клиентах банков», — подчеркнула Баринова. По ее словам, эти источники в сумме позволяют собрать достаточно информации, чтобы истории мошенников в телефонном общении становились максимально правдоподобными.

Ранее сообщалось, что мошенники для звонков клиентам банков используют базы данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок. Чаще всего мошенники звонят клиентам банков, на которых зарегистрированы автомобиль или недвижимость.

В сентябре специалисты также установили, что мошенники используют пользователей интернет-сервиса Avito и с помощью вируса для Android получают у них данные банковских карт.

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