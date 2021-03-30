ФСБ задержала вице-премьера правительства Ставропольского края

Сотрудники ФСБ задержали исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По версии следствия, с 2013 по 2015 год Петрашов получил 130 миллионов рублей за помощь в заключении подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Суммы чиновник получал лично, а также через подконтрольные ему фирмы.

Вице-премьера заподозрили по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Как уточняет Regnum, это уже второе задержание в региональном правительстве за месяц. 12 марта в аэропорту Ставрополя задержали заместителя председателя правительства Александра Золотарева по подозрению в получении взяток на 60 миллионов рублей. Чиновник находится в СИЗО.