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ФСБ задержала группировку за подделку медсправок для въезда в Россию

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: НАК / ТАСС

В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали участников группировки, которые продавали иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, задержанные изготавливали фиктивные медсправки, помогая клиентам приезжать в страну в обход действующих противоэпидемических ограничений.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ФСБ задержала участников экстремистской группы, которые хотели нанести на жилые дома символы, оскорбляющие власть, и забросать здание отдела коктейлями Молотова. После допроса злоумышленников отпустили под обязательство о явке.

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