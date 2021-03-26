Задержанных ФСБ в Ростове-на-Дону экстремистов отпустили

Трех участников экстремистской группы, задержанных ФСБ в Ростове-на-Дону, отпустили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, экстремисты, готовившие акт вандализма, отпущены под обязательство о явке.

Как уточняет ТАСС, одному из задержанных нет 18 лет.

Ранее ФСБ опубликовала кадры допроса молодых людей. Они признались, что хотели нанести на жилые дома символы, оскорбляющие власть, и устроить акции с применением коктейлей Молотова в отношении силовиков.

Предполагаемый организатор группы утверждает, что радикальные взгляды экстремистов сформировались под влиянием одного из польских Telegram-каналов.