ФСБ задержала участников экстремистской группы в Ростове-на-Дону

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Ростове-на-Дону участников экстремистской группы: они готовили акции вандализма в отношении зданий органов власти. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на силовое ведомство.

По данным ФСБ, трое задержанных изготавливали самодельные зажигательные устройства по инструкциям, которые приходили им из Польши. Кроме того, еще трое вандалов доставлены на допрос. Они дают признательные показания.

Предполагаемый организатор группы утверждает, что радикальные взгляды экстремистов сформировались под влиянием одного из польских Telegram-каналов.

В марте подозреваемые распространяли на фасадах зданий города антигосударственные призывы и лозунги. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм по мотивам политической ненависти»).