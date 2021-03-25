Появилось видео задержания в Москве члена банды Басаева

ФСБ опубликовало кадры задержания члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Видео появилось в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах сотрудники СОБР ведут задержанного уроженца Чечни Германа Арбинина в здание Дорогомиловской межрайонной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, члена банды Басаева задержали в Москве сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР). По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, в ближайшее время ему предъявят обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Следствие планирует добиваться ареста Арбинина.

Нападение на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт произошло 29 февраля 2000 года. Члены вооруженной группы под руководством Шамиля Басаева и Амир ибн аль-Хаттаба осуществили наступление с трех сторон, при этом в военнослужащих прицельно стреляли из автоматов Калашникова. В ходе боя погибли 84 десантника, выжили только шестеро. Банда Басаева потеряла в этом бою более 500 человек.