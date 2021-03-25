ФСБ задержала напавшего на псковских десантников члена банды Басаева

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) задержали в Москве члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, речь идет об уроженце Чечни Германе Арбинине, не понесшем уголовного наказания за преступление.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что Арбинина задержали во вторник, 23 марта. В ближайшее время ему предъявят обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Следствие планирует добиваться ареста Арбинина.

29 февраля 2000 года члены вооруженной группы под руководством Шамиля Басаева и Амир ибн аль-Хаттаба напали на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт. Наступление было осуществлено с трех сторон, при этом в военнослужащих прицельно стреляли из автоматов Калашникова.

В ходе многочасового боя 84 десантника погибли, в живых остались только шестеро. За мужество и героизм 22 солдатам и офицерам было присвоено звание Героя России, причем 21 — посмертно. Банда Басаева потеряла в этом бою более 500 человек.