ФСБ задержала двух боевиков из банды Басаева

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и Федеральной службы безопасности задержали двух боевиков, участвовавших в вооруженном вторжении в Дагестан в 1999 году. Кадры операции публикует РИА Новости.

Двух жителей Нефтекумского района Ставропольского края Арифуллы Авезова и Ахмета Терекбаева заподозрили по статье 317 («Посягательство на жизнь военнослужащего»), части 2 статьи 209 («Бандитизм») и статье 279 («Вооруженный мятеж») УК РФ.

По версии следствия, они вместе с другими участниками банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в августе 1999 года приняли участие во вторжении в Ботлихский район Дагестана. Конкретные роли задержанных в мятеже устанавливаются.

Ранее сообщалось, что боевиков из банды Басаева и Хаттаба отдали под суд. В СКР также уточнили, что всего с 1999 по 2021 год осуждены более 80 боевиков, напавших на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Уголовные дела в отношении семи боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращены в связи с их смертью.