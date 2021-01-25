Боевика из банды Басаева и Хаттаба отдали под суд за вооруженный мятеж в Чечне

Уголовное дело боевика из банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, который участвовал в вооруженном мятеже в Чечне в 2000 году, направлено в суд. Об этом в понедельник, 25 января, со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России сообщает ТАСС.

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По данным следствия, обвиняемый в составе вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба в 2000 году участвовал в вооруженном мятеже. Он вместе с другими боевиками напал на российских военных в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни, в результате чего погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении боевика — оно направлено в Южный окружной военный суд. Фигурант обвиняется по трем статьям УК РФ. Это часть 2 статьи 209 («Участие в банде и в совершаемых ею нападениях»), статья 279 («Активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя России») и 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих») УК РФ.

21 октября 2020 года сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которая в 1999 году вторглась в Дагестан и убила более 280 человек.