ФСБ задержала боевиков Басаева за убийство 280 человек

ФСБ задержала двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые в 1999 году вторглись в Дагестан и убили более 280 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Спецоперация попала на видео. На кадрах подозреваемые в сопровождении сотрудников ФСБ.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, в правительстве которой занимал различные высокие посты. Организовал ряд резонансных терактов в России, в том числе захват заложников в Беслане в 2004 году и на Дубровке в 2002 году. Басаев был ликвидирован 10 июля 2006 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

По данным Следственного комитета России, подозреваемые под командованием Басаева и Хаттаба участвовали во вторжении на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. ФСБ продолжает разыскивать всех участников этого вооруженного нападения. Тогда в противостоянии с боевиками погибли более 280 военнослужащих, правоохранителей и мирных граждан. Свыше 800 человек получили ранения.

С 1999 по 2020 год за нападение на Дагестан осуждены более 80 боевиков, которые получили от 3 до 19 лет лишения свободы.