Убитый соратник Басаева готовил теракты в Москве и Беслане

Убитый в Германии чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили участвовал в подготовке теракта в Беслане и взрыва поезда в московском метро между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» в 2004 году. Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах, знакомый с материалами уголовных дел.

Позднее, в 2005 году он нелегально перешел на территорию Грузии по поддельному паспорт и занимался распределением и доставкой финансовых средств незаконным вооруженным формированиям из Грузии в Чечню, пишет агентство. А в 2006 году он готовил террористическую группу для отправки на Северный Кавказ для провокации против российских миротворцев в Южной Осетии.

Хангошвили, называемый одним из приближенных к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову, был убит выстрелом в голову в парке Берлина 23 августа. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В Германии его заподозрили в связях с российскими спецслужбами. В МИД России назвали такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования. На фоне убийства разгорелся дипломатический скандал, и Германия 4 декабря объявила о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. В среду, 7 октября, начался суд по этому делу.