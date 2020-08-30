Еще одного спецназовца ФСБ связали с убийством соратника Басаева в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat нашли предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Совместное расследование было опубликовано на сайте The Insider.

Согласно информации СМИ, подельником Красикова является Роман Демьянченко, который ранее также служил в спецподразделении ФСБ «Вымпел» и работал в фирме «Вымпел-Содействие».

Журналисты отмечают, что Демьянченко въехал в Германию под поддельным именем 3 августа 2019 года и покинул страну за две недели до убийства. Он указал при оформлении визы то же место работы, что и Красиков, — ЗАО «Руст». В то же время в компании заявили, что не имеют информации о таких сотрудниках.

В Германии подлинную личность Демьянченко смогли установить только при помощи сервиса распознавания лиц, сопоставив его фото на визе и в настоящем удостоверении личности.

Ранее ветеран «Вымпела» полковник запаса ФСБ Валерий Киселев прокомментировал данные о том, что к убийству Хангошвили в Берлине причастен один из бывших бойцов отряда. По его словам, спецслужбы СССР перестали использовать метод физического устранения врага с 1951 года, этот же принцип сохраняется и после распада Советского Союза.

23 августа Хангошвили, называемый одним из приближенных к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову, был убит выстрелом в голову в парке Берлина. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В Германии его заподозрили в связях с российскими спецслужбами. В МИД России назвали такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования.

На фоне убийства разгорелся дипломатический скандал, и Германия 4 декабря объявила о высылке из страны двух сотрудников российского посольства.